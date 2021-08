Atriz Christina Applegate revela diagnóstico de esclerose múltipla

VO Victória Olímpio

(crédito: Christina Applegate/Twitter/Reprodução)

A atriz Christina Applegate revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com esclerose múltipla. No Twitter, a artista contou que, após o susto com o diagnóstico, está tendo apoio dos amigos e família, além de pessoas que também têm a doença.

"Oi, amigos. Há alguns meses, fui diagnosticada com esclerose múltipla. Foi uma jornada estranha. Mas tenho sido tão apoiada por pessoas que conheço que também têm essa condição. Tem sido uma estrada difícil. Mas, como todos sabemos, a estrada continua. A menos que algum idiota bloqueie", desabafou.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Christina pediu privacidade no momento para que consiga realizar o tratamento de forma mais tranquila: "Como uma de minhas amigas que têm EM (esclerose múltipla) disse, 'acordamos e tomamos a ação indicada.' E é isso que eu faço. Então, agora eu peço privacidade enquanto eu passo por isso. Obrigada", finalizou.