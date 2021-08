Anitta faz coreografia elogiada por Cardi B: "Ela é muito boa"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

A cantora Anitta está a cada dia fazendo mais sucesso internacionalmente. Desta vez, ela chamou a atenção de ninguém menos que Cardi B. Nos stories do Instagram, a brasileira compartilhou um vídeo dançando e acabou repercutindo e parando no Twitter.

Cardi viu a coreografia e compartilhou o momento elogiando Anitta: “Meu Deus, ela é muito boa!”, escreveu. Animada, a funkeira não perdeu tempo e respondeu o comentário afirmando que ainda não estava segura na coreografia: "Ainda estou aprendendo", escreveu, seguido de algumas risadas.

Em setembro do ano passado, Anitta lançou o sigle Me gusta, em parceria com Cardi B e Myke Towers. A música faz parte do primeiro álbum internacional da cantora e harmoniza as clássicas batidas do funk com o suingue do pagodão baiano.