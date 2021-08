Anitta faz questão de limpar carro de aplicativo após passar mal e vomitar

VO Victória Olímpio

A cantora Anitta surpreendeu os seguidores após contar sobre o perrengue que passou voltando de uma festa com Lucas Guedes, nos Estados Unidos. Nos stories do Instagram, o influenciador revelou que, após os dois beberem demais, a funkeira passou mal e, após vomitar, fez questão de limpar o carro de aplicativo em que estava.

"A gente foi numa festa e arrasamos dançando. Nós inventamos de virar shot. Kiki vira um, eu viro dois, Kiki vira três e eu quatro. Nós pegamos o Uber e essa aqui fala: 'gente, quero vomitar'. Aí, ela abriu a janela, [ele gesticulou dizendo que ela segurou o cabelo para vomitar], fechou o vidro e disse: 'It´s ok' (Tudo bem). Até, então, tudo bem mesmo", contou Lucas rindo.

Ao chegar no destino final, eles perceberam que a parte de fora do carro estava suja, então, Anitta decidiu limpar o veículo, por não querer que o motorista tivesse o trabalho: "Quando ela me desce do carro, o carro tá cheio de vômito [na lataria]. Ela falou assim [para o motorista]: 'eu vou limpar. Me dá papel'".

Anitta acrescentou dizendo que usou uma garrafa de água para limpar tudo: "Não vou deixar o trabalhador limpar o meu vômito... Aí, eu fui limpando. A gente pegou uma garrafa de água... Como que chama aquilo? É sprinkler. Eu enchi a garrafa naquele negócio e comecei a limpar".

Já sem conseguir parar de rir, Lucas conta também que Anitta fez toda a limpeza sem tirar o salto que estava: Ela pega o negócio e começa a fazer assim [ele gesticula mostrando que ela jogou a água no carro e limpou com papel]. Ela limpou com a bolsinha [nos braços] e não desceu do salto".

Os dois revelaram ainda que o motorista ficou surpreso com a atitude e que fez questão de que dizer que ela não precisava limpar: "O driver assim [ele imita o motorista fazendo cara de surpreso] e diz: 'it´s ok, it´s ok (Tá tudo bem. Tá tudo bem). Ela tirou todo o vômito".