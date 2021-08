Demi Lovato e Justin Bieber são confirmados no Rock in Rio 2022

VO Victória Olímpio

(crédito: Rock in Rio/Instagram/Reprodução)

O Rock in Rio revelou as primeiras atrações do festival no ano que vem: Justin Bieber e Demi Lovato. O anúncio foi feito pela produção do evento nas redes sociais e os dois se apresentarão no Palco Mundo, em 4 de setembro.

"Vem muito ai! Foi dada a largada oficial para o nosso maior e melhor reencontro em 2022. Justin Bieber e Demi Lovato são os nomes que vão fechar o primeiro fim de semana de Rock in Rio 2022, no dia 4 de setembro", anunciou o comunicado.





O evento está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio. A edição do festival que aconteceria no ano passado precisou ser adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.



O início das vendas do Rock in Rio Card, para entrada do evento, está previsto para ainda este ano, mas as datas não foram anunciadas.