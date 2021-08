Boletim médico diz que Tarcísio Meira começou tratamento de diálise contínua

Td Talita de Souza

Novo boletim divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein registra agravamento no quadro do ator Tarcísio Meira. De acordo com a unidade hospitalar, além de estar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em ventilação mecânica, agora também passar por diálise contínua. O procedimento de hemodiálise é comum em casos graves de internação por covid-19. Tarcísio e a esposa, a atriz Glória Menezes, estão internados com a doença provocada pelo coronavírus desde a última sexta-feira (6/8).

Sobre Glória, que está internada no mesmo hospital, o informe do hospital traz boas notícias. "A senhora Glória está se recuperando bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal", diz o boletim. A atriz não precisou de internação na UTI, ao contrário do marido que, logo após dar entrada no hospital, foi transferido para a área que cuida de doenças mais delicadas.



No domingo (8/8), o filho do casal informou que o estado de saúde dos pais era bom "dentro do possível" e que o pai estava "respondendo bem". Apesar de vacinados com as duas doses de imunizante contra a covid-19, a idade dos atores pode contribuir para um quadro delicado — Tarcísio tem 85 anos e Glória, 86. Por isso, é importante que idosos continuem com cuidado restrito enquanto a taxa de transmissão do vírus ainda for alta.

Os dois são casados desde 1962 e pais do também ator Tarcísio Filho, 58 anos. Menezes também é mãe de Amélia Brito, 64, e João Paulo Brito, 62, da união com Arnaldo Brito.