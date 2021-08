Billie Eilish se inspira em 'Garota de Ipanema' para música nova

VO Victória Olímpio

(crédito: Billie Eilish/Instagram/Reprodução)

Uma das músicas preferidas da cantora Billie Eilish, Garota de Ipanema, música de Tom Jobim e Vinicius de Morais, serviu como inspiração para a nova música dela, Billie bossa nova. A canção faz parte do álbum Happier than ever.

Nos stories do Instagram, Billie foi questionada por um seguidor sobre a inspiração para a faixa e ela respondeu compartilhando um vídeo com a versão de Astrud Gilberto e Stan Getz para Garota de Ipanema: "Tantas coisas [foram inspirações], mas essa música é uma das minhas favoritas de todos os tempos e tem que levar a maior parte do crédito".

Billie Eilish diz que 'Garota de Ipanema' é uma de suas músicas preferidas (foto: Billie Eilish/Instagram/Reprodução)



Nas redes sociais, as opiniões ficaram divididas entre os fãs da cantora, com alguns amando a referência, e outros não tão contentes, já que ela compartilhou a versão em inglês da música, e não a original, em português.

a cara de pau de billie eilish em chamar a música de billie bossa nova — gerador de lero lero (@jarvara) August 4, 2021

Billie Eilish definitivamente não sabe o que é Bossa Nova — _ (@is__ac) August 4, 2021

De todas as influências que eu imaginava que teria no novo álbum da Billie Eilish, eu não esperava que Tom Jobim fosse uma delas. Billie Bossa Nova é uma música excelente, e é muito bom ver um artista brasileiro que eu gosto muito influenciar uma artista americana que eu adoro. — Chandler M. Bing (@matthew_santhos) August 4, 2021

a billie eilish tem uma música chamada bossa nova OI???? kd os créditos pro brasil — bárbara ?? (@woopsiedoopsies) August 7, 2021

Billie eilish bossa nova é a coisa mais perfeita — gabriel ?? (@gabriel_anjosg) August 4, 2021

o bom é que billie eilish fez uma bossa nova só que sem bossa nova — joão paulo (@jpshitbot) August 4, 2021

Te amo billie eilish cantando bossa nova, te amo — Dante (@dantegalileu) August 4, 2021