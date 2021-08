Tim Drake, 3º Robin dos quadrinhos da DC, assume ser bissexual

Tim Drake, terceira pessoa a assumir identidade de Robin nos quadrinhos da DC Comics, assumiu em uma história ser bissexual. A sexta edição da série Batman: Urban legends, mostra o ajudante do super-herói Batman aceitando sair para um encontro com Bernard Dowd.

Na história, Tim tem uma epifania durante uma luta com os inimigos, ao lado do amigo: "As pessoas ficam me perguntando o que eu quero. Mas eu não conseguia compreender. Seja lá o que fosse sempre pareceu um pouco além do meu alcance. Até agora", pensa o personagem.

Um tempo depois, ele visita o Bernard e aceita ter um encontro com o rapaz. Meghan Fitzmartin, roteirista da série, falou em entrevista ao Polygon sobre o assunto: "Eu queria pagar tributo ao fato que a sexualidade é uma jornada".

Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened



A big thank you to Meghan Fitzmartin, Belén Ortega and Alejandro Sánchez for making this moment so beautiful ?? pic.twitter.com/xb5YugEYd9