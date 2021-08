Andressa Urach defende Bolsonaro e alfineta Anitta na web

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nesta terça-feira (10/08), Andressa Urach resolveu dar uma alfinetada na cantora Anitta. A funkeira postou críticas ao presidente Jair Bolsonaro e Urach não gostou de ver toda a situação.



A cantora havia reclamado em suas redes sociais sobre a insistência de Bolsonaro em fazer campanha pelo voto impresso para as eleições de 2022. "O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes... E o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso... Alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que que tá precisando de verdade no Brasil, escreveu Anitta em seu twitter.

Diante disso, a modelo mandou um recado à cantora: "Vamos dar biscoito para a Anitta, que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável. Vai rebolar o bumbum, que disso você entende. Para que está feio", disparou a loira, que ficou conhecida, justamente, por conta do concurso que premia o bumbum mais bonito do país.

meu deus a andressa urach pic.twitter.com/mqxX0AGg5o — cris dias (@crisayonara) August 10, 2021

Ainda na plataforma, os internautas de plantão não deixaram a treta passar despercebida e logo colocaram os nomes das famosas entre os assuntos mais comentados da web.

Esporte preferido: Ver Anitta massacrando o governo Bolsonaro. Avisa que é ela! ???????????????????????? pic.twitter.com/SGOyKP5rqP — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) August 10, 2021

A Anitta vendo a Andressa Urach falar mal dela: pic.twitter.com/bWA5o7Ldsm — Gabriel Campos (@gabscmps) August 10, 2021

a universal devia era ter roubado mais dessa daí viu kkkkk pic.twitter.com/4IeA5hvGxu — matheus (@whomath) August 10, 2021

