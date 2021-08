Polêmica da sujeira em Hollywood: Jason Momoa declara que toma banho

As polêmicas envolvendo a higiene dos astros de Hollywood ganharam a internet nas últimas semanas. Alguns nomes, como Ashton Kutcher, Mila Kunis e Jake Gyllenhaal contestaram a importância de tomar banho diariamente.



Ashton chegou a dizer em entrevista que a limpeza só é necessária se a sujeira for aparente. Na contramão dos sujinhos, temos os fortões The Rock e Jason Momoa, que disseram que não abrem mão de um bom banho todos os dias.



"Não estou começando nenhuma tendência. Eu tomo banho, confie em mim. Sou o Aquaman. Estou na água. Não se preocupe com isso. Eu sou havaiano. Tem água salgada em mim. Estamos bem", disse Jason.

The Rock contou há pouco tempo em seu twitter a sua rotina diária de higiene: "Eu sou o oposto da celebridade 'que não se lava'. Banho (frio) quando eu saio da cama para começar meu dia. Banho (morno) depois do exercício físico e antes do trabalho. Banho (quente) após chegar em casa do trabalho. Lavo o rosto, lavo o corpo, faço esfoliação e canto (desafinado) no banheiro", disse o astro.



Nope, I’m the opposite of a “not washing themselves” celeb.

Shower (cold) when I roll outta bed to get my day rollin’.

Shower (warm) after my workout before work.

Shower (hot) after I get home from work.

Face wash, body wash, exfoliate and I sing (off key) in the shower ???? ???? https://t.co/iE6ZPhrthL