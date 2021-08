Jennifer Aniston e David Schwimmer estariam vivendo um romance, diz revista

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Segundo fontes da revista Closer, Jennifer Aniston e David Schwimmer estão mais juntinhos do que nunca. Os dois formaram um dos casais mais icônicos da Televisão em Friends (1994-2004).



Ao que tudo indica, os atores teriam se aproximado após as gravações do especial da série exibido na HBO Max. Durante o especial, que reuniu os seis protagonistas 17 anos após o fim da série, a loria e Schwimmer revelaram que se apaixonaram durante as gravações do seriado, mas nunca tornaram o romance da ficção uma realidade.

"Após o reencontro, ficou claro que relembrar o passado despertou sentimentos para ambos e que a química ainda estava lá. Eles começaram a enviar mensagens de texto após as filmagens e, no mês passado, David voou de sua casa em Nova York para ver Jen em LA", revelou uma fonte.

A fonte ainda acrescentou: "Eles estão passando um tempo na casa de Jen e desfrutado de bons momentos juntos, conversando e rindo. Eles também foram vistos bebendo vinho, conversando enquanto caminhavam por um vinhedo em Santa Bárbara, onde estava claro que havia muita química entre eles."

Em Friends: The reunion

Na reunião do seriado, o apresentador James Corden questionou o elenco se houve alguma "pegação" entre os atores principais. Aniston e David admitiram pela primeira vez os sentimentos. "Na primeira temporada eu tive uma queda enorme por Jen", revelou Schwimmer. "Foi recíproco", pontuou Jennifer.



Os famosos ainda contaram que nunca se envolveram fora das telas durante a exibição de Friends. "Eu só me lembro de dizer uma vez para David: 'Vai ser uma chatice se a primeira vez que você e eu realmente nos beijarmos for em rede nacional. Com certeza, a primeira vez em que nos beijamos foi naquele café [no cenário do Central Park]. Nós apenas canalizamos todo o nosso amor e adoração um pelo outro em Ross e Rachel", afirmou Jennifer no especial.