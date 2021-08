Após ter vídeo íntimo vazado, ex-BBB Wagner Santiago dispara: 'Não fui eu'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

O ex-participante do Big brother Brasil 18, Wagner Santiago, teve um vídeo íntimo vazado, cujo conteúdo é feito para a plataforma adulta OnlyFans, e foi comentado nos últimos dias nas redes sociais.

O nome do artista plástico entrou para os assuntos mais comentados do Twitter, entre a noite de domingo (08/08), e o início desta segunda-feira (09/08) após a repercussão.

O ex-namorado da campeã do reality show Gleice Damasceno se pronunciou novamente sobre o ocorrido em entrevista ao programa Fofoca aí, da emissora Gazeta, na tarde desta terça-feira (10/08), e garantiu que não foi o responsável pela exposição das imagens na web.

"Não fui eu que vazei. Não tenho nada a lucrar com o vazamento. Se fosse para vazar, teria vazado algum gatilho, não tudo tão explícito", contou Wagner, que aparece nas imagens recebendo um beijo grego de uma mulher, nome dado ao sexo oral aplicado na região anal.

Na sequência, Santiago afirmou que pretende tratar o assunto de forma mais natural e afirmou que não teve o trabalho prejudicado após o vazamento do vídeo.

"Procuro tratar o assunto de maneira mais educativa do que como tabu. Nas redes socias, as pessoas falam algumas besteiras se valendo do anonimato. [...] Não tenho perdido trabalho porque a indústria que mais consome é a adulta, nem tive problemas com contratos", revelou.



Na entrevista, ele ainda lamentou a perda de sua conta no Instagram, que foi suspensa após a repercussão. O ex-BBB já havia mais de 1 milhão de seguidores.