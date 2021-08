Com direito a tapete vermelho, Multishow faz recepção para Marcos Mion

VO Victória Olímpio

(crédito: Multishow/Divulgação)

Que Marcos Mion é o mais novo membro da família Multishow, já não é segredo para ninguém, mas, nesta quinta-feira (12/8), o mais novo apresentador se surpreendeu com a recepção que recebeu.

Didi Wagner, também apresentadora do Multishow, recepcionou o colega com uma banda e tapete vermelho na porta do hotel no Rio de Janeiro, ao lado de totens do elenco do canal.

Marcos Mion ganha recepção ao chegar nos estúdios Globo (foto: Multishow/Divulgação)

Mion deu start aos compromissos com o canal e comemorou ao chegar nos estúdios Globo pela primeira vez na carreira. “A primeira vez, a gente nunca esquece!”, comentou. A nova casa o recebe para gravação da participação especial na nova temporada do Lady Night, com a humorista Tata Werneck.

Nas redes sociais, ele comemorou ao posar do lado da estátua de Roberto Marinho, fundador da emissora: Crachá + Estátua do Dr Roberto + Carrinho de golfe… meu Deus… Rá acontecendo! Por**a! Desculpa, Dr Roberto. Mas o que eu tô sentindo ao realizar o sonho da minha vida tá difícil de descrever em palavras!".