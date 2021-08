FreeBritney: pai de cantora desiste da tutela; internet comemora

Td Talita de Souza

Jamie Spears decidiu não ser mais tutor legal da filha, a cantora pop Britney Spears. A informação é do site estadunidense TMZ. De acordo com o veículo, Jamie enviou ao tribunal documentos em que afirma que passará a tutela para outra pessoa "em uma transição ordenada".

A corrida judicial familiar se tornou pública em 23 de junho, quando Britney Spears veio à público, pela primeira vez, para falar sobre uma "exploração" que vive há 12 anos. De acordo com ela, o pai e a família sempre mantiveram restrições pessoais e excesso de trabalho. Relatos como ser dopada com lítio, ser obrigada a realizar turnê e também ser obrigada a utilizar DIU para não engravidar, sendo proibida de retirar, são apenas alguns dos informados por Britney.

No texto de abertura do documento de desistência enviado ao tribunal que julga a causa, em Los Angeles, o advogado de Jamie diz que o pai da cantora “não acredita que uma batalha pública com sua filha pela continuação do serviço de tutor seria o melhor para ela” e que “o senhor Spears pretende trabalhar com o Tribunal e o novo advogado de sua filha para se preparar para uma transição ordenada para um novo tutor”.

Apesar da desistência, o advogado de Jamie não dá o braço a torcer. Apesar das críticas e dos depoimentos revelados pela cantora de maus tratos, ele afirma, no documento, que “não há motivos reais para suspender a tutela” e que “é altamente discutível se uma mudança neste momento seria o melhor interesse” de Britney. Ele ainda chama as reprovações de fãs e apoiadores da cantora contra Jamie de “incessantes ataques injustificados”.

O TMZ procurou o advogado de Britney, Mathew Rosengart, que diz que não estão surpresos, mas sim satisfeitos. Também diz que todos estão “decepcionados por seus contínuos ataques vergonhosos à Sra Spears e outros”. Mathew ainda afirma que continuará a investigação para revelar outros prejuízos e más condutas que Jamie cometeu contra a filha e levá-las ao tribunal, “em um futuro próximo”.

Exemplo de paternidade? Advogado defende cuidado intenso do pai



Apesar de ter sido acusado de obrigar a filha a fazer shows, mesmo contra a vontade dela, e de ser proibida de fazer escolhas pessoas, como engravidar, o advogado de Jamie Spears defende o cliente como um bom pai.

Ele afirma que foi Jamie, e não a mãe, Lynne Spears, que “salvou” Britney quando estava “em crise, precisando desesperadamente de ajuda” há 13 anos. “Ela não estava apenas sofrendo mental e emocionalmente, mas também sendo manipulada por predadores e em dificuldades financeiras. O Sr. Spears veio ao resgate de sua filha para protegê-la”, diz um trecho do documento. A defesa ainda diz que ele nunca forçou Britney a nada, nem mesmo a apresentações de shows.

Ele minimiza as críticas contra o pai e diz que “independentemente do título formal, ele sempre será o pai da Sra. Spears e a amará incondicionalmente e sempre zelará pelos melhores interesses dela”.

Internet comemora

Britney já é o assunto mais comentado do país no Twitter. O caso de exploração da cantora causou revolta nos usuários brasileiros que reagiram à notícia da desistência da tutela de Jamie Spears.

Entenda o caso



Em 23 de junho, Britney Spears veio à público pela primeira vez para falar sobre uma "exploração" que vive há 12 anos. De acordo com ela, o pai e a família sempre manteve restrições pessoais e excesso de trabalho.

Relatos como ser dopada com lítio, ser obrigada a realizar turnê e também ser obrigada a utilizar DIU para não engravidar, sendo proibida de retirar, são apenas alguns dos relatos dados por Britney.

Para piorar, até o momento a cantora vive na sombra do pai, que é tutor legal dela após uma crise em 2007. Neste ano, em 1º de julho, ela teve mais um pedido negado de retirar a tutela do pai.