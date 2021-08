Após jogador negar envolvimento, Taty Sindel expõe foto com Gabigol

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

O jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, está indignado com as recentes declarações dadas por Taty Sindel, participante que roubou a faixa de vice-campeã do Miss Bumbum 2021.



Em entrevista ao youtuber Bruno Di Simone, do canal Na real, a ex-atriz do Zorra total, atração da TV Globo, afirmou que se envolveu com o camisa 9 do Flamengo quando ele estava namorando Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr.

Sem papas na língua, Taty deu detalhes sobre a noite com o craque: “Normal para médio. Fez legal, fez o básico”, disparou.

Após a repercussão da entrevista, o atleta se manifestou por meio de sua assessoria e disse que, além de “nunca ter visto” a modelo, “estava indignado” com as declarações.



"Gabriel está extremamente indignado com as declarações da modelo. Ele nunca sequer viu essa pessoa na vida. Ele procura ser reservado com a vida pessoal, mas não tolera esses tipos de absurdo", afirmou a assessoria do atleta.

No Twitter, Gabigol ainda pediu respeito: “Tá chato já, né? Um pouco mais de respeito, por favor!”, postou ele.

Tá chato já, né?! Um pouco mais de respeito, por favor! https://t.co/4HOgwwdKv3 — Gabi (@gabigol) August 11, 2021

Também indignada com as declarações do jogador, Sindel enviou uma foto para a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia em que aparece com o rosto coladinho, ao do artilheiro rubro-negro para provar sua versão.

De acordo com a publicação, segundo a atriz e modelo, o clique foi no dia em que eles ficaram, durante uma comemoração numa boate na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A data do registro coincide com a época dos boatos de que Rafaella estaria grávida de Gabigol.

"Nós nos conhecemos em uma resenha, inclusive, ela [Rafaella] estava lá com ele e foi embora. Foi em uma resenhazinha e aí nós fomos para um lugar e ficamos. Gente... foi normal mesmo! Não foi aquelas coisas e ela agora está se pronunciando. Aconteceu mesmo e não foi aquele nosssssaaaa, não foi 'o sexo'. Foi normal", diz Taty Sindel.





