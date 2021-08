Datena diz que Silvio Santos está com covid; SBT e Iris Abravanel negam

CB Correio Braziliense

(crédito: Antonio Nehemias/SBT)

O apresentador José Luiz Datena deixou os fãs do SBT preocupados, nesta quinta-feira (12/8). Segundo ele, Silvio Santos, dono da emissora, está com covid-19 e foi até o hospital Albert Einstein, em São Paulo, para passar por exames, nesta tarde. Apesar disso, a equipe de imprensa do canal negou, em nota ao portal UOL, que Silvio tenha sido infectado pelo novo coronavírus.



A esposa do dono do SBT também negou a informação. Ao portal R7, Iris Abravanel disse que Silvio ‘está em casa (risos)’. A mensagem foi confirmada inclusive por Datena. Mesmo assim, ele reiterou que o dono do Baú está infectado. “Ela é uma mulher excepcional, mas, para preservar o Silvio, disse para o Flávio Rico que o Silvio Santos estava em casa”, prosseguiu.



O Correio tentou contato com a assessoria de imprensa do SBT, mas não recebeu resposta até o momento da publicação desta reportagem. O Hospital Albert Einstein não se pronunciou sobre o caso. Nem a emissora de Silvio, nem familiares do apresentador falaram publicamente sobre a suspeita ou confirmação de covid-19.



Retorno às gravações



Ainda que adepto a polêmicas, Silvio Santos foi um dos primeiros brasileiros imunizados contra a covid-19. Ele recebeu a primeira dose assim que os idosos começaram a ser vacinados, em fevereiro. E a segunda dose foi tomada algumas semanas depois.



Aos 90 anos, o veterano da TV brasileira voltou às gravações para o programa Roda Roda em junho. Ele chegou a ficar um ano e meio longe dos estúdios por causa da pandemia do novo coronavírus. No início deste mês, um dos shows inéditos viralizou quando Silvio Santos comentou a ida de Faustão para a Band. “Coitado”, disse à época.



Os comentários irônicos e, por vezes, incômodos são característica do patrono do SBT. Após os 40 anos da própria emissora e seis décadas na televisão, o apresentador ganhou um documentário que mostra a trajetória até o sucesso. O filme ficou guardado desde 2015, a pedido do próprio biografado, e foi exibido neste ano no dia dos pais.