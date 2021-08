Para estreia na Globo, Marcos Mion usará tênis leiloado por R$ 39 milhões

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Marcos Mion não para de demonstrar o quanto está animado com sua ida para a TV Globo. O novo contratado da emissora carioca surpreendeu seus seguidores no Instagram, na madrugada desta quinta-feira (12/08), ao mostrar uma mala que separou para sua primeira ida aos Estúdios Globo.



"Não é qualquer mala, tô fazendo a mala com a roupa que vou entrar no Projac, gravar a Tatá [Werneck] e participar da 'Fatimona' [Bernardes], na sexta. Eu vou tirar selfie com ela, vai ser um papelão", iniciou Marcos, simulando um diálogo que fará com Fátima Bernardes comandante do programa Encontro.

Na sequência, Mion surpreendeu ao dar detalhes do tênis que irá usar, destacando um calçado caro e raro para pisar no canal pela primeira vez.

"Sneakerheads, eu sei que vocês sempre pensaram em quando eu iria usar o meu 'Red October', e eu achei a ocasião: a primeira vez que eu entrar nos Estúdios Globo, Projac. Vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral", afirmou o apresentador.

"Esse tênis é o mais raro da minha coleção. Quando o Kanye West tinha o 'deal' com a Nike, ele fez esse tênis e rompeu pra ir pra Adidas. A Nike fez alguns pares e parou a produção. Quem tem, tem. Quem não tem, nunca mais vai ter. Arrisco a dizer que é um dos raríssimos 'dead stock', que nunca foi colocado no pé e pisou no chão. É embalado a vácuo e guardo como objeto de arte, mas ele vai para o meu pé. Vou entrar com ele, pela primeira vez, para pegar meu crachá de Rede Globo", revela Marcos Mion.

O Red October, tênis desenhado pelo rapper americano Kanye West, chegou a ser leiloado por R$ 39 milhões após sair de circulação do catálogo das lojas.

Calçado especial também foi escolhido por Mion para encontrar Fátima Bernardes





Mionzera também revelou o tênis que usará para a participação no Encontro, na sexta-feira (13/08).



O apresentador anunciou que iria usar seu Jordan Dior, entretanto, desistiu e guardou a raridade para sua estreia no palco do Caldeirão, no sábado (04/09). Nada modesto, Marcos irá utilizar um Louis Vuitton Virgil Jeans, de mais de R$ 5 mil.



"Tênis desenhado pelo Virgil Abloh, que é o fundador da Off White e diretor de criação da Louis Vuitton. Esse tênis é maravilhoso, é jeans. Fora que Fatimona vai gostar. Menino se arrumou pra vir aqui, dá aquela moral, aquela presença", declarou.