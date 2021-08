Fernanda Souza e Thiaguinho riram com gafe de Taís Araujo no The masked singer

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @fernandasouzaoficial/ Reprodução)

A atriz Taís Araujo chegou aos trending topics do Twitter ao cometer uma gafe no programa The masked singer, no qual é jurada. Ela tentava adivinhar quem estava fantasiado de girassol. Quando recebeu a dica que a pessoa era louca por Thiaguinho não teve dúvida: Fernanda!

Logo, Taís percebeu a gafe, já que Fernanda e Thiaguinho estão separados há quase dois anos. Na hora, ela disse que estava com vergonha e logo depois de o programa ir ao ar foi ao Twitter pedir desculpas.

Só que Fernanda e Thiaguinho não só desculparam a atriz, como se divertiram com a situação. Fernanda fez stories no Instagram em que contou que os dois riram.

"Esse tuíte (do pedido de desculpas da Taís) chegou pra mim através das minhas amigas, mas eu já sabia porque a própria Taís já tinha me falado. Taís, você é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço".

Fernanda ainda respostou o tuíte de Taís e deu um susto na gente que perdeu a noção do tempo: "Amiga, mas já tem praticamente dois anos! (Ok, a pandemia deixou uma galera coisada em relação ao tempo)."