Manoel Soares, apresentador do 'É de casa', testa positivo para covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Manoel Soares/Instagram/Reprodução)

Manoel Soares, um dos apresentadores do É de casa, da Globo, testou positivo para covid-19. Nas redes sociais, ele deu a notícia e aproveitou para tranquilizar os seguidores, informando que os sintomas não estão muito fortes.

"Eu fui diagnosticado no início da noite com covid. Senti aquela derrubada, aquela febrezinha, tosse, o corpo fica meio quebradinho, e tal. Mas eu estou tranquilo porque eu me vacinei. Quando você toma vacina, a partir dos estudos que são apresentados, você tem uma probabilidade menor de que seu caso fique mais grave", escreveu.

Manoel reforçou, ainda, a importância da vacinação: "É por isso que eu quero recomendar a todo mundo que tome a vacina, que vá tomar a segunda dose, porque é provável que todos nós peguemos covid em algum momento".

Nos stories do Instagram, o apresentador contou que alguns membros da família dele também testaram positivo, mas a maioria também já está vacinada e agora cumpre o período de isolamento social.

"Se ou quando a contaminação chegar até você, seu organismo precisa estar preparado para se defender e passar sem maiores traumas. Agradeço pelo carinho da galera e em breve estarei na luta novamente", finalizou.