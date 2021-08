Vídeo raro mostra Freddie Mercury se preparando para último show

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Há 35 anos, Freddie Mercury se preparava para a última apresentação com a banda Queen, em 9 de agosto de 1986, na Inglaterra. Nas redes sociais, um vídeo raro foi compartilhado pelo site Ligado à música, mostrando o artista nos bastidores do show, se organizando para entrar no palco.

Nas cenas, é possível ver Freddie se exercitando, bebendo água, aquecendo a voz e dando pulos de empolgação antes do evento. Roger Taylor, baterista da banda, também aparece no vídeo, brincando com o companheiro de banda. O show foi realizado em Knebworth,como parte da turnê Magic Tour.



Freddie morreu em 24 de novembro de 1991, aos 45 anos, sendo vítima de complicações decorrentes da aids.