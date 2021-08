PI Pedro Ibarra*

Bruno Alpino lançará uma música por mês até dezembro - (crédito: Yuri Correa/Divulgação)

“Avisa por aí/Que o muleque segue forte por aqui”, assim canta Bruno Alpino no refrão de Avisa ai, faixa que abre uma nova fase da carreira solo do músico. Conhecido principalmente por ser o responsável pelos vocais da banda Dona Cislene, Bruno tenta agora investir em si, mesmo pouco mais de um ano após o fim do grupo que o tornou conhecido não só no DF, mas no Brasil inteiro.

“É tudo bem diferente. Quando a gente lançava com a Dona Cislene, a sensação era que a cada nova música um sonho de criança era escrito. Tudo era um motivo pra festa”, conta o cantor. “Hoje lançando sozinho me sinto mais concentrado, mais presente e maduro”, compara. Bruno afirma que agora tem a oportunidade de dar uma pessoalidade nas canções que não era totalmente possível com a banda. “Como é algo muito mais pessoal e sobre mim, posso não ter medo nenhum de falar sobre algo exclusivo da minha vida. Não que eu tivesse com a banda, mas eu me esforçava pra não focar as letras só sobre mim, sobre a vivência de um único integrante”, explica o músico, que era o principal letrista do grupo.

O artista investe em outro caminho no novo projeto. As guitarras distorcidas e o formato banda dão espaço para batidas e samples, o rock perde um pouco de espaço para um som que se aproxima mais do bedroom pop, usa o violão como base e chega a ter referências de hip-hop. “Hoje a presença de um bom produtor tem sido ainda mais essencial no processo, pois ele hoje é minha banda”, afirma Alpino. “Normalmente chego com voz e violão no estúdio e vamos construindo tudo digitalmente, o baixo, batida, samples, tudo. É tudo muito mais centralizado agora”, destrincha.

“A música Avisa ai é a primeira faixa a ser lançada, e também a primeira a ser criada no meio dessa tempestade”, explica Bruno. Ele lembra que passou por um período conturbado e escrevia para desviar os pensamentos. “Foi um ano de muitas mudanças drásticas e despedidas que tive que digerir em pouquíssimo tempo. Comecei a escrever sem pretensão nenhuma de gravar e muito menos de lançar, quase como uma terapia mesmo”, conta. No entanto, com o passar do tempo, o artista recuperou a confiança e se sentiu preparado para voltar a apresentar as próprias músicas para o público.

O single Avisa ai abre os lançamentos do EP Despeço e o restante das músicas serão lançadas mensalmente. Ao todo são cinco faixas que, segundo o próprio cantor, prometem muito. “Todos podem esperar músicas bem diferentes umas das outras, mas nunca faltando verdade”, pontua o ex-Dona Cislene. “Quero me desafiar e me redescobrir a cada música que eu faço, e acho que ver, ouvir e acompanhar isso de fora vai ser bem interessante pra galera”, almeja o vocalista.

O fim da Dona Cislene

“O fim da Dona Cislene foi o maior tombo da minha vida, sem dúvida nenhuma. Algo que eu não esperava, um sonho que ainda permanecia quente no meu peito”, conta Bruno Alpino sobre o fim do grupo que mantinha desde a época de história, com quem tocou em grandes festivais como Rock in Rio. “Tudo que eu sou hoje como artista foi graças à banda e aos três grandes amigos que a música me proporcionou. Agradeço a cada dia por isso. Por ter passado pela Dona Cis e aprendido tanto”, garante.

A banda anunciou o fim das atividades em junho de 2020, mas deixou um legado. “A Dona Cis me ensinou tudo que sei hoje e influenciou uma geração de rockeiros do Brasil a acreditarem nos seus sonhos e irem pra estúdio tocar, criar e se divertir acima de qualquer coisa sempre”, analisa o artista.

Contudo, não foi só no Brasil que ela deixou uma marca, mas também em Bruno. “Pode não parecer, mas minha música hoje tem 100% de influência de tudo que vivi com a Dona Cislene. Posso ter amadurecido, me conhecido melhor esse tempo, mas ainda sou o mesmo”, reflete o músico. Assim, com tudo que aprendeu, Bruno Alpino manda avisar por aí que segue firme e forte, ligado ao que o fez chegar até onde chegou e pronto para uma nova aventura. “Acho que agora é meu momento de seguir um pouco a intuição e botar pra fora tudo que eu sinto que preciso botar! Me arriscar mais, sair da zona de conforto e levar essa nova energia pro mundo. Tenho muito guardado”, completa.

Avisa ai, nova música de Bruno Alpino