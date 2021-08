Após reforma, Secec reabre a Concha Acústica do DF

CB Correio Braziliense

Espaço será reaberto com espetáculo de dança e música clássica - (crédito: Secec/Divulgação)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) anunciou a reabertura da Concha Acústica. O espaço foi reformado para ser uma opção de retomada gradual às atividades presenciais. A programação será gratuita e envolverá dança, cinema e música, além de outras atividades culturais como oficinas, no que é denominado projeto Complexo Cultural Beira Lago.

A reforma custou R$ 422 mil e consistiu em pintar, trocar vidros e películas, além de fazer uma manutenção geral do que estava em melhor estado. Espera-se que sejam gerados 25 empregos diretos e mais de 200 indiretos a partir da reforma. Essa é uma iniciativa que faz parte do projeto Brasília, Cidade Patrimônio, da Secec, que investiu, só no primeiro semestre de 2021, R$ 2 milhões na parte cultural da cidade.

A reinauguração do espaço será na próxima quinta-feira (19/8), com um espetáculo de dança e música clássica. A partir das 18h30, estarão no palco os grupos de dança Orbital e o Ballet Mylene Leonardo, seguidos pelo grupo Balé Santa Maria e uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. Também está na programação a exibição especial do longa O outro lado do paraíso, de André Ristum, que encerra as atividades da noite. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para reserva no site oquevemporai.com.

Num primeiro momento, os eventos terão apenas 30% da ocupação máxima do local totalizando 1.500 pessoas. O local comporta 5 mil lugares.