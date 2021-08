CB Correio Braziliense

Pesquisadores e artistas vão debater sobre a fotografia de paisagem - (crédito: Divulgação/Universidade de Brasília)

Em parceria com a Universidade Católica de Brasília (UCB), a Universidade de Brasília (UnB) promoverá em agosto, mês da fotografia, o 2º Colóquio Internacional de Fotografia e Imagem. Nesta edição, o evento, que será transmitido via canal da Faculdade de Comunicação da UnB no YouTube, tem como tema "A paisagem como narrativa: quando a imagem inventa o espaço". O colóquio ocorrerá entre os dias 18 e 20 de agosto.

Além de juntar pesquisadores e artistas locais, o evento reunirá membros de instituições nacionais e estrangeiras para refletir sobre as questões levantadas pelas aparições da paisagem mais recentes, da cultura visual das redes sociais às instalações que recriam novas formas de falar sobre o espaço ao redor, passando também pelo cinema e pela fotografia.

O colóquio será aberto para estudantes, pesquisadores, professores e profissionais de comunicação, fotografia, cinema e artes, além de desempenhar o papel de curso de extensão para os inscritos.





2º Colóquio Internacional de Fotografia e Imagem

Via canal da Faculdade de Comunicação da UnB no YouTube. 18 a 20 de agosto.

Acesso gratuito.