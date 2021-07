Festival Mês da Fotografia 2021 será realizado em formato híbrido

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Festival Mês da Fotografia)

Após uma versão totalmente virtual em 2020, a 9ª edição do Festival Mês da Fotografia 2021 retorna com eventos presenciais e on-line, com respeito às recomendações contra a covid-19. O tema “Fotografia e a Semana de Arte Moderna” é um convite à reflexão sobre os rumos que o movimento modernista imprimiu à produção artística brasileira, em especial à fotografia dos séculos 20 e 21.

A programação do evento inclui nove exposições, visitas guiadas, debates e rodas de conversa, encontro com curadores e a VII Exposição Coletiva, principal mostra do festival. Com imagens de fotógrafos profissionais e amadores do Centro-Oeste brasileiro, a exposição acontecerá em três locais diferentes neste ano: Espaço Cultural do DF Plaza e Metrô Estação Águas Claras.

O evento conta com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) como forma de promover a cultura da capital. Esse ano o projeto terá uma versão mais focada nas regiões de Águas Claras, Vicente Pires, Guará e Taguatinga, onde ficarão concentradas as ações presenciais.

Além disso, o projeto apresenta duas novas categorias: Jovens fotógrafos, para quem tem entre 18 e 25 anos, e fotografia inclusiva, para pessoas com deficiência. “Eu acredito que o papel da cultura é sempre diversificar e abrir espaço para deixar fluir a criatividade que existe em cada ser humano, e com a fotografia não é diferente. Queremos, cada vez mais, ter uma participação diversificada no nosso evento, que tem como compromisso dar acesso a cultura para todos os cidadãos”, afirma o fotógrafo Eraldo Peres, idealizador e diretor executivo do projeto, em nota.

Neste ano foram selecionados 50 nomes entre fotógrafos profissionais e amadores, nas categorias ensaios, fotografia individual, jovens fotógrafos e fotografia inclusiva, com um total de 160 inscritos. O processo seletivo foi realizado através de convocatória e a escolha foi feita por uma comissão de seleção, que contou com as fotógrafas Suzana Dobal, Denise Camargo e o artista plástico Newton Scheufler.

Programação variada

Com exposições e visitas guiadas no formato presencial e encontros e mesas de discussão de maneira virtual, a programação desta edição apresenta os convidados Zuleika de Souza, Nick Elmoor, José Roberto Bassul, Carolina Soares e Rubens Fernandes, entre outros. Vale destacar o 2º Colóquio Internacional de Fotografia da Universidade de Brasília (UnB), com o tema: “A paisagem como narrativa: quando a imagem inventa o espaço”.

Além disso, com a nova categoria fotografia inclusiva, um bate-papo especial será realizado com o tema “Transcendendo a palavra: A fotografia como recurso de comunicação”. Trata-se de uma mesa de debates com as convidadas Bárbara Barbosa, Eliane Milane (fotógrafa surda) e Isabela Gurgel, que ministrou a oficina para cegos na Biblioteca Braille de Taguatinga e cujas fotos estarão em diferentes exposições do Festival Mês da Fotografia.

Dia Mundial da Fotografia

Para comemorar a data, em 19 de agosto, o evento preparou um grande “Fotografaço virtual”, que será realizado durante 24 horas nas redes sociais do evento. O tema das fotos será livre e estará aberto à participação do público em geral, que poderá fazer seus registros e postar as fotos nas redes sociais com a hashtag #fotografaço2021. As fotos farão parte de uma grande galeria virtual no site do Festival Mês da Fotografia.

No mesmo dia acontecerá uma projeção na cúpula do Museu Nacional. Serão cerca de 150 fotos, presentes nas diferentes exposições do Festival, que poderão ser vistas na grande tela a céu aberto criada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a cúpula do museu, das 19:30h até as 21h.

Para conferir a programação presencial e virtual completa do evento basta acessar o site.

Serviço

Festival Mês da Fotografia 2021

Período: De 1 a 30 de agosto de 2021

Programação: Disponível no site oficial