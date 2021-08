Marcus Menna lança single 'Duelo final', em parceria com os Detonautas

VO Victória Olímpio

(crédito: Vinícius Pereira Giffoni de Lima/Divulgação)

Marcus Menna, ex-vocalista da banda LS Jack, conhecido nacionalmente pelos hits Carla, Sem radar e Uma carta, retornou aos lançamentos digitais com uma série de singles autorais em 2021. O terceiro lançamento deste ano será o single Duelo final, em parceria da banda Detonautas.

A música está prevista para chegar às plataformas digitais de streaming nesta sexta-feira (20/8) e promete agradar o público de rock. O videoclipe produzido por Derek Tatini, sera lançado no sábado (21/8).

Recentemente, no lançamento de Amor em excesso, Tico Santa Cruz, vocalista dos Detonautas, retomou contato com Marcus ao divulgar o videoclipe do single nas redes sociais. Em resposta à repercussão positiva, surgiu um convite do cantor à banda Detonautas para gravar o single.