Shakira impressiona fãs ao dar entrevista em português: "Fala melhor que eu"

A cantora Shakira surpreendeu os fãs, neste domingo (15/8), após dar uma entrevista em português. Durante conversa com o jornalista Murilo Salviano, no Fantástico, a pronúncia da artista surpreendeu a todos. Ela falou sobre o novo álbum e o lançamento de seu novo single Don't wait up.

Shakira falando português? Foi tudo que eu pedi sim! #Fantástico pic.twitter.com/dAeL1vDLdk — TV Globo em ???? (@tvglobo) August 16, 2021

“Eu queria, faz tempo, fazer uma canção assim, eletrônica, com um som diferente. Mas também com uma certa nostalgia dos 90. Eu me sinto muito inspirada, com muitas ideias e muitos desejos de fazer coisas novas, de experimentar um pouco", contou.

Shakira falou ainda sobre a carreira: "Eu sinto que sou melhor cantora agora do que há dez anos, 20 anos. Agora eu tenho mais confiança. Sou artista, compositora, produtora, e com muitos desejos de continuar crescendo", completou.

A cantora conta um pouco da nova música. Tão perfeita que nem sei...... #Fantástico pic.twitter.com/vYNWzTZoKg — TV Globo em ???? (@tvglobo) August 16, 2021

No Twitter, os fãs não perderam a oportunidade de elogiar a pronúncia da artista, além de brincarem afirmando que ela conseguia falar melhor que muitos brasileiros.

Shakira falando português no #Fantástico. Essa mulher é perfeita demais pic.twitter.com/PwMlOf4ZKh — Lovato ?????‍?????????? (@lovato_po) August 16, 2021

Shakira falando português aumenta a minha imunidade — Danilo Sanches (@danilo_sanches) August 16, 2021

Shakira é a personificação do substantivo "talento": ela canta, dança, produz, modela, escreve, é poliglota, surfista, skatista, linda, gostosa, carismática, hitmaker, e ainda é militante pela educação. Cada dia mais me orgulho de ser fã da MAIS MAIS! #Fantastico pic.twitter.com/lpQkErmj8e — shakiro (@renato_fmenezes) August 16, 2021

A Shakira dando entrevista falando português, eu amo — Lôzinha (@_pequenalo) August 16, 2021

Quem vê a Shakira estrela internacional hoje não acredita que um dia ela já fez show no Brasil a R$ 5 pic.twitter.com/gIEN1xoDIV — Freguesto ?????‍???? (@freguesto) August 16, 2021

a construção das frases que a shakira fala em português é melhor que a construção das minhas pic.twitter.com/HwdFejKRMv — fã da mc rain (@__antedeguemon) August 16, 2021