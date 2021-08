Ex-BBB Vivian Amorim anuncia gravidez: 'Foi no susto'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nesta sexta-feira (13/08), a apresentadora Vivian Amorim anunciou em suas redes sociais que está grávida de seu primeiro filho, que é fruto do seu relacionamento com o publicitário e atleta Léo Hirschmann.



"Agora simmm, sem ceder à pressão de ninguém, respeitando o tempo do nosso bebê e seguindo a recomendação médica, finalmente podemos dizer em alto e bom som: ESTAMOS GRÁVIDOS", escreveu ela em suas redes sociais, revelando que descobriu a gravidez não planejada no susto.

A famosa está com três meses de gestação e ainda não sabe o sexo de seu bebê. Em seus stories, Amorim caiu no choro quando começou a falar da novidade."Esse talvez seja o stories mais difícil que já fiz na vida. Estou nervosa, sem encontrar as palavras, emocionada. Juro que estou tentando, mas não está fácil", disse a jovem.

Ao Gshow, Vivian contou como descobriu a gravidez e se sentiu após saber que seria mãe. "Foi no susto! Eu estava aproveitando o tempo livre pra fazer exames pré-operatório pra uma rinoplastia e também exames de rotina pra ginecologista. No meio dos exames, no dia 18/6, começaram as suspeitas e no dia 20/6 (um domingo inesquecível), eu fiz o teste de farmácia e confirmei as suspeitas!", afirmou a apresentadora.



Léo também compartilhou em seu perfil a novidade e não escondeu a ansiedade pela chegada de seu primeiro herdeiro. "Tive a melhor sensação da minha vida quando recebi essa notícia! Uma emoção e um sentimento que realmente não consigo explicar. Sempre tive o sonho de ser pai e agora Deus me presenteou com essa bênção, ao lado da mulher (e agora mamãe) mais forte e especial do mundo! Feliz demais de poder, finalmente, falar que tem mais um membrinho(a) da família a caminho!!! Vem logo pra esse mundão que o papai já tá ansioso e doido pra te pegar no colo!", escreveu o namorado da ex-BBB.