Madonna comemora 63 anos em viagem para Itália com a família

A rainha do pop Madonna, que completa 63 anos nesta segunda-feira (16/8), realizou uma viagem à Itália com amigos próximos e família em comemoração ao aniversário. A artista está hospedada no Hotel Borgo Egnazia em Fasano, local que conta com diárias que chegam a até R$ 47.792 na atual cotação do euro.

No Instagram, Madonna publicou fotos do jantar de comemoração, com a presença dos filhos Lourdes Leon, Rocco Ritchie, David Banda, Estere Ciccone, Stelle Ciccone e Mercy James, além do namorado Ahlamalik Williams. "Que comecem os jogos de aniversário", escreveu ela na legenda de um dos registros.







Recentemente, Madonna assinou um novo acordo com a Warner Music Group e anunciou que irá relançar seu catálogo musical. O relançamento será em comemoração ao aniversário de 40 anos do primeiro single da artista, lançado pela gravadora. A curadoria do projeto será feita pela própria cantora. Lançado em junho de 2019, o disco mais recente da cantora, o Madame X, atingiu a primeira posição da Billboard 200. Foi o nono disco da artista a atingir o topo da lista, o último foi em 2012 com MDNA. Madonna também prepara o lançamento de um novo documentário, filmado em Lisboa durante a performance da turnê de Madame X, com teatros lotados e cenários inovadores. Durante a apresentação, Madonna encarna uma agente secreta que viaja pelo mundo mudando identidades, lutando pela liberdade e trazendo luz para lugares sombrios.



