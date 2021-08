Latino relembra vício em corridas de cavalo e diz que perdeu R$ 30 milhões

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Nesta última semana foi ao ar uma entrevista com o cantor Latino, através do canal no Youtube Inteligência Ltda, comandado por Rogério Vilela, onde o artista comentou sobre seu vício em corridas de cavalo e revelou quando teria perdido com as apostas, chegando em média aos R$ 30 milhões de reais.

Dentre os anos de 1992 e 1996, o cantor estourou no Brasil, fazendo um grande sucesso e rompendo as barreiras nacionais, chegando a se apresentar até mesmo em países internacionais. "Eu ganhei muito dinheiro de 1992 a 1996. Foi, assim, milhões. Gravei na gringa, enfim... Muito sucesso. Consequentemente, muitas mulheres, shows e filhos. Era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje e me viciei em corrida de cavalos. Perdi tudo. Por baixo, perdi uns R$ 30 milhões. Apostas altas", relembrou Latino.

O veterano ainda contou que deixava de fazer shows para poder apostar mais vezes.



"Quebrei, fui ao zero, fiquei devendo a muita gente e não tinha condições de pagar. Fiquei muito na merda", complementou. O cantor expôs que por mais que quisesse, não conseguia parar. Pegou dinheiro emprestado e precisou vender todos os seus bens que havia conquistado até aquele momento para quitar suas dívidas. "Foi nessa época que eu tive depressão, síndrome do pânico... Fiquei muito mal", afirma o cantor no papo. "Fiquei devendo agiota e lembro que os caras queriam me matar, caso eu não pagasse. Então eu fiquei muito fora da curva", desabafou.

O músico contou que jogou sua carreira no lixo quando ele estava há cinco anos fazendo sucesso nacionalmente, como ele afirma.

"O difícil não é fazer sucesso, mas é voltar para o topo novamente", comenta. Logo após esse momento turbulento, o cantor lançou um álbum apenas com os seus maiores sucessos, reerguendo-se novamente. Neste momento, ele conheceu Kelly Key, com quem assumiu um relacionamento e ajudou a dar os primeiros passos de sua carreira.

"Ela estourou, infelizmente a nossa relação não deu certo. Ela seguiu a vida dela e eu continuei quebrado (...) Fiquei mal (...) Porque aí eu já estava com a carreira em baixa, a menina que eu estava não queria ficar comigo e minha autoestima foi para o saco", contou.



