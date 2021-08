Matheus Mazzafera estreia talk show no YouTube

CB Correio Braziliense

O jogador de vôlei Douglas Souza foi o primeiro convidado de Matheus Mazzafera - (crédito: Divulgação)

Estreou, nesta segunda-feira (16/08), o talk show do youtuber Matheus Mazzafera, no canal do apresentador no YouTube. O primeiro convidado para o programa foi Douglas Souza, jogador da seleção de vôlei masculino que ganho grande visibilidade nas redes sociais durante os jogos olímpicos de Tóquio.

No bate papo, Matheus e Douglas conversaram sobre Olimpíadas, o início de carreira do jogador, bem como a representatividade, desafios e preconceitos no universo esportivo. Além disso, Douglas participou de quadros e gincanas inéditos para o público. Além de Douglas, estreia também conta com as presenças de Mulher Pepita, Lia Clarck e Negra Li.

O talk show estreia após cinco anos do canal do apresentador na plataforma, que acumula mais de 1 bilhão de visualizações. O programa tem como propósito levantar bandeiras que Matheus acredita, como gênero, sexualidade, gordofobia, luta antirracista, entre outros assuntos que o artista já apresenta desde o início de sua carreira no YouTube.