Avisa o "Jorges"! Douglas Souza bate 1 milhão de seguidores no Insta

“Aquela Vila Olímpica vai ficar pequena pra gente!” Como já previu Douglas Souza ao companheiro de time “Jorges” ao chegar a Tóquio, na última terça-feira (20/7), para a edição 2021 das Olimpíadas, a capital japonesa realmente não é capaz de englobar seu sucesso. Nesta quarta-feira (21/7), o ponteiro da seleção masculina de vôlei bateu a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram (mais especificamente 1,3 milhões por volta das 22h25).



Como não poderia deixar de ser, o paulista de Santa Bárbara d’Oeste, de 25 anos, celebrou a conquista.

Esta será a segunda olimpíada que Souza disputará. Vale lembrar que o ponteiro de 1,99m também já conquistou a medalha de ouro na consagração do tri-olímpico do Brasil no Rio-2016.

O grande trunfo do atleta para o sucesso nas redes sociais é a irreverência. Pelos stories do Insta, Souza aposta alto na informalidade ao apresentar uma Tóquio bem diferente dos rigorosos padrões da imprensa internacional.

Ele já testou a cama antissexo (com um bom samba, calma); deu uma boa zoada no companheiro de quarto e de quadra “Jorges” (apelido dado a Maurício Borges); desfilou na quadra; provou uniformes e conseguiu ser credenciadah com sucesso.

Olha os melhores momentos:



