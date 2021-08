Dani Russo anuncia fim da carreira de cantora: "Pela saúde mental"

VO Victória Olímpio

(crédito: Dani Russo/Instagram/Reprodução)

Dani Russo anunciou nas redes sociais o fim da carreira de cantora. A artista, que está internada, afirmou que a maneira como a gravadora está tomando decisões e conduzindo os projetos dela não está mais agradando e que a decisão seria a melhor pensando na própria saúde mental.

Enquanto interagia com os seguidores no Instagram, um internauta lamentou que Dani esteja se sentindo mal no momento em que as músicas estavam tendo bons resultados. Em resposta, ela falou sobre a decisão.

"Hoje tomei uma decisão de parar com a música. Minha gravadora quer me controlar, decidir nome, capa, tudo por eles. Minhas escolhas não contam. Sem falar que não recebo 1 centavo das views e olha que tenho pique de 1 bilhão de views em clipe. Contrato abusivo e blá-blá-blá. Prefiro parar pela saúde mental", desabafou.

Dani Russo anuncia fim da carreira como cantora (foto: Dani Russo/Instagram/Reprodução)

A artista negou estar em um hospital psiquiátrico, mas explicou que está internada pois não consegue se alimentar há cinco dias: "Muitos traumas estão mexendo com a minha cabeça hoje: abuso que sofri quando era criança, meu melhor amigo foi sequestrado e citaram meu nome no meio de tudo, entre outros mil que vocês nem sabem."

Por fim, Dani compartilhou imagem de algumas músicas que já lançou e agradeceu pela oportunidade: "Gratidão por essa fase".

Dani Russo anuncia fim da carreira como cantora (foto: Dani Russo/Instagram/Reprodução)