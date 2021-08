Nora mostra homenagem a Glória Menezes na saída do hospital

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @mocitafagundes_oficial / Reprodução)

A atriz Glória Menezes ficou 10 dias internada com covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela recebeu alta na segunda-feira (17/8) e foi homenageada pelos funcionários do hospital. Glória foi internada junto com o marido, o ator Tarcísio Meira, que não resistiu a complicações da doença, e morreu no dia 12 de agosto, aos 85 anos.

A nora de Glória, Mocita Fagundes, compartilhou nas redes sociais, a homenagem recebida pela atriz ao sair do hospital. A equipe se despediu dela com cartazes, balões e muitos aplausos.

"Depois de uma semana muito dolorosa, um momento de grande felicidade. Não temos palavras pra descrever o carinho com que a Glória foi cuidada. Só podemos agradecer a todos. Obrigada, obrigada, obrigada! Hoje é dia de Glória!", escreveu Mocita na legenda da foto postada no Instagram.