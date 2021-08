Laura Osnes, estrela da Broadway, nega ter sido demitida por recusar vacina

VO Victória Olímpio

(crédito: Laura Osnes/Instagram/Reprodução)

Após alegações de que teria sido demitida por se recusar a receber a vacina contra covid-19, a estrela da Broadway Laura Osnes deu a própria versão da história. Ela estava escalada para o musical Crazy for you, previsto para estrear 29 de agosto, mas alega ter se retirado da produção e não demitida, como foi informado pela imprensa internacional.

Nas redes sociais, Laura contou que a produção mudou os protocolos sanitários e que, por ela ainda não ter o comprovante de vacinação, não poderia participar da peça: "Fiquei desapontada, mas respondi que teria de interromper, pois ainda não recebi a vacina".

Laura nega que tenha sido pressionada por um dos colegas de trabalho para se vacinar e conta que não teve a opção apenas de fazer um teste: "A matéria (publicada na imprensa) relata alegações errôneas que geraram uma tempestade de conclusões e comentários negativos. Foi uma transição discreta e sem drama. Eu teria feito o teste em um piscar de olhos, algo que venho fazendo há meses e continuarei a fazer, para continuar trabalhando com segurança".

A artista acrescentou que, apesar de tudo isso, não pretende se vacinar: "Cada alma tem o direito de viver de acordo com as convicções e trabalhar sem ser publicamente condenada ao ostracismo. Minha convicção não descarta meu cuidado e compromisso com a segurança durante este período sem precedentes”.

“Defendo a decisão que meu marido e eu, com a opinião de nosso médico, tomamos para nós mesmos, nosso planejamento familiar e nosso futuro. Há muito que ainda é desconhecido", finalizou.