Fernando Rocha diz ter recusado convite para participar de 'A Fazenda 13'

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

O jornalista Fernando Rocha, ex-TV Globo, revelou que foi convidado a participar de A Fazenda 13, que estreia em setembro, na Record. O Mineiro, que trabalhou por muitos anos no jornalismo e entretenimento global, comentou o assunto em entrevista ao comediante Maurício Meirelles.



Durante o papo no programa Foi Mau, exibido na Rede TV!, o ex-apresentador do Bem Estar disse que não foi a primeira vez que a Record o procurou para integrar o reality rural, que estreou em 2009. "Saí da Globo há dois anos e fui chamado duas vezes. Acho muito legal, fico honrado", disse o comunicador.

Fernando disse que nunca aceitou por conta de alguns compromissos e também por orientação dos filhos: "Meus filhos falam: 'Pai, na primeira festa você vai ser cancelado, vai ser expulso'. Como experiência seria fantástico, mas preciso me soltar de algumas amarras que me prendem a esses conceitos que meus filhos acham importantes".



A emissora vem se movimentando para montar o elenco de 'peões' para a décima-terceira edição do programa. Com apresentação de Adriane Galisteu, o programa estreia no dia 4 de setembro. Alguns nomes como Gabi Martins, Kerline Cardoso e Tati Quebra-barraco são dados como certos por alguns colunistas.