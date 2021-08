Internado com COVID-19, Zeca Pagodinho apresenta 'bom estado geral'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: reprodução/instagram )

A equipe de profissionais afirma que o músico de 62 anos "vem apresentando evolução clínica, com bom estado geral, e segue sem necessidade de suporte de oxigênio".



Nesta segunda-feira (16/8), o cantor Zeca Pagodinho, internado com COVID desde o último sábado (14), enviou uma mensagem aos fãs agradecendo o carinho e as mensagens positivas. Ele ainda reforçou a importância da vacinação para evitar os casos graves da doença.

“Então, gente. Obrigado por todos que oraram por mim, que torceram por mim. Já estou acabando o tratamento. E o importante é se vacinar, para poder se recuperar mais rápido. Falou? Em breve a gente estará por aí, pelo mundo. Valeu”, disse Zeca.



Na noite deste domingo (15/8), os médicos e enfermeiros de plantão na Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro, tiveram uma agradável surpresa ao serem agraciados com uma espécie de show do cantor.

O músico de 62 anos, que foi internado no último sábado (14/8) após apresentar sintomas leves da COVID-19, alegrou o ambiente com músicas de Lupicínio Rodrigues e de Silvio Caldas, segundo a coluna de Ancelmo Gois, do O Globo.

Recentemente, o sambista fez um apelo para que todos se vacinem, inclusive com a segunda dose do imunizante: "Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos", pontuou Zeca.