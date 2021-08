Maria Ribeiro rasga elogios para Luisa Arraes, atual namorada de Caio Blat

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Maria Ribeiro parece manter uma relação bem saudável não só com seu ex-marido, Caio Blat, mas também com a atual dele, Luisa Arraes. No último domingo (15/08), ela postou uma foto com um bonito texto de aniversário, homenageando a madrasta de Bento, seu filho com o ator.



"(...) Uma mina de verdade. Aberta. Corajosa. Forte. Sensível. Doce. Inteligente. Justa. Leoa brava, sim senhor - e graças a Deus. Feliz aniversario, 'cunhada'. Que você tenha um ano tão lindo quanto a sua peça, a sua casa, a sua gata, a sua cabeça. Que sorte a minha dividir a mesma serie com você", disse Maria no final de sua postagem.

Em seu texto, Ribeiro disse o que a faz gostar de Luisa, que completou 28 anos e está com Caio Blat desde 2017: "porque ela é a melhor madrasta do mundo para o meu filho, e porque ela é f*da mesmo". Na foto, Arraes está posando com Bento, seu enteado.