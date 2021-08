VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Música de qualidade, ambiente aconchegante e excelente gastronomia italiana. É o que promete o projeto Quinta do Jazz, nos dias 19 e 26 de agosto, a partir das 20h, no salão compartilhado das casas Cantucci Osteria, Grano & Oliva e Inforno Burger.

Nesta quinta-feira (19/8), os músicos Paulo André Tavares e Oswaldo Amorim se apresentam com composições do disco autoral Na estrada e covers de cantores consagrados. Já no dia 26 de agosto, o show será do guitarrista, cantor e compositor, Tico de Moraes com um repertório variado e cheio de clássicos da música brasileira, com o melhor do jazz e da MPB.

Quinta do Jazz terá Paulo André Tavares, Oswaldo Amorim e Tico de Moraes (foto: Divulgação)

Entre os nomes homenageados, o público vai encontrar canções de Tom Jobim, Chico Buarque e Edu Lobo, além do pop internacional dos Beatles, Bee Gees e James Taylor. Todas as apresentações têm classificação indicativa livre e o valor do couvert é de R$ 10, por pessoa.