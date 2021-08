Humorista britânico Sean Lock morre, aos 58 anos, rodeado pela família

VO Victória Olímpio

(crédito: Sean Lock/Instagram/Reprodução)

Sean Lock, humorista britânico conhecido por shows de stand up comedy, morreu, aos 58 anos de idade. De acordo com informações do jornal The Independent, o comediante faleceu após longa batalha contra o câncer.

A agência de Lock, Off The Kerb Productions, falou sobre a perda ao jornal: "É com muita tristeza que anunciamos a morte de Sean Lock. Ele morreu em casa de câncer, cercado pela sua família. Sean foi um dos melhores comediantes da Grã-Bretanha. Sua criatividade sem limites, sagacidade relâmpago e o brilhantismo absurdo de seu trabalho o marcaram como voz única no humor britânico".

"Sean também foi um marido amado e pai de três filhos. Sean fará muita falta a todos aqueles que o conheceram. Nós pedimos gentilmente que a privacidade de sua família e filhos seja respeitada neste momento difícil", finalizou o comunicado.

Sean Lock contracenou com Jon Richardson no programa 8 de 10 cats does countdown e participou de produções, como QI, The last leg, Have I got news for you e The big fat quiz of the year. Nos palcos, ele fez muita gente rir especializando-se em stand up comedy e no chamado estilo deadpan, que a expressão e gestuais são minimalistas.