'Free Guy: assumindo o controle' estreia em 1º nas bilheterias dos EUA

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Lançado nos Estados Unidos na última sexta-feira (13/8), o filme Free Guy: assumindo o controle está em primeiro lugar nas bilheterias americanas. O longa é protagonizado por Ryan Reynolds e é um teste para a indústria de exibição de filmes pois, ao contrário das últimas estreias, o longa é exibido exclusivamente nos cinemas.

O filme da Disney e do 20th Century Studios arrecadou US$ 26 milhões (cerca de R$ 136,3 milhões) em mais quatro quatro mil cinemas norte-americanos. No resto do mundo, o longa arrecadou US$ 22,5 milhões (R$ 118 milhões) em um total global de US$ 51 milhões.

O filme conta a história de Guy, um caixa de banco que repete sua rotina todos os dias e tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é um personagem em um jogo interativo. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

Confira o trailer:



Além de Reynolds, o elenco também conta com Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Camille Kostek e Taika Waititi e tem direção de Shawn Levy. O filme chega aos cinemas brasileiros em 19 agosto.