Dennis DJ e Bárbara Falcão anunciam fim do casamento após 13 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @dennisdj / Reprodução)

Após 13 anos chegou ao fim o casamento do músico Dennis DJ e da atriz Bárbara Falcão. Eles são pais do menino Dennis, de 2 anos, e anunciaram a separação compartilhando o mesmo texto e a mesma foto, um registro do dia da união entre eles.

"Chegou o momento de seguirmos por caminhos diferentes. Seguimos com o nosso maior presente, o nosso filho, Dennis, fruto desses anos de união. Aproveitamos para agradecer a todos o carinho e a compreensão", afirma o texto.

Tanto no perfil de Dennis como no de Bárbara os seguidores se mostraram surpresos com a separação dos dois. Comentários desejam serenidade e felicidade para o ex-casal.