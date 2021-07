CB Correio Braziliense

(crédito: Brunini/Divulgação)

A cantora Tília, 18 anos, filha do Dennis DJ, lançou o primeiro álbum da carreira com faixas ao vivo. O projeto traz algumas faixas gravadas na Live show Tília em formato de áudio e para as plataformas digitais. Realizada no início de maio, a live contou com a participação de Dennis, Kawe, Bruninho & Davi e Greg BBX. Ao todo são oito faixas da cantora, incluindo a canção Match em parceria com Kawe. As músicas Olha só, Fica tranquila, A mesma lua, No meu talento (versões acústica e original), Aquecimento da Tília e Nocaute também estarão presentes no álbum.

"Fazer a live do meu show foi um grande desafio. Foram meses de ensaios, aulas de dança, expressão corporal, técnicas vocais. Eu realmente estudei muito para essa apresentação. Ver o resultado final foi a coisa mais incrível de todas. Com o álbum, sinto que a sensação vai ser a mesma. Ver algo que eu me dediquei muito ganhando uma nova versão é uma grande conquista e um grande passo na minha carreira” comentou Tília.

Além disso, com o objetivo de deixar clara a aposta na carreira de cantora, Tília lançou no início deste mês um mini documentário que mostra os bastidores dessa apresentação ao vivo, o #1 - Mini doc by Tília. “O objetivo do meu mini doc é mostrar para o meu público, que me acompanha muito, como foi o processo de criação desse meu primeiro show. Como funciona os bastidores de um projeto como esse, principalmente por eu ser uma artista nova, produzindo minha primeira apresentação ao vivo, escolhendo repertório, os profissionais envolvidos e cada detalhe desse primeiro passo tão importante pra um cantor. Vim pra mostrar que sou a Tília, não apenas filha de pais influentes, mas também uma artista completa querendo conquistar seu espaço” declarou a cantora.