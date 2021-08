CB Correio Braziliense

A secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, anuncia a criação da Rota do Choro, durante o Projeto Vibrar - (crédito: Renato Braga/Setur-DF)

O presidente do Clube do Choro, Reco do Bandolim, e a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, anunciaram, na noite do último domingo (15/8), que o choro ganhará rota turística específica em Brasília. No palco do Projeto Vibrar, a dupla afirmou que a nova rota irá proporcionar ao público um fácil acesso aos principais locais dedicados ao estilo musical na capital.

Atualmente, o Clube do Choro de Brasília constitui um ponto turístico na capital, mas, com a criação da rota turística, haverá mapeamento de todos os locais onde o choro é executado e apresentado em Brasília.

Em março, a Secretaria de Turismo do DF criou a Rota Brasília Capital do Rock, que conta com 40 pontos ao redor de Brasília. A iniciativa tem curadoria de Philippe Seabra, guitarrista e vocalista da banda Plebe Rude, uma das inúmeras bandas de rock reveladas pela capital.