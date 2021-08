Dia Internacional da Fotografia é comemorado no Museu da República

CB Correio Braziliense

Museu Nacional da República vai receber projeções de fotos para celebrar o dia da fotografia - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Para celebrar o Dia Internacional da Fotografia, que é comemorado nesta quinta-feira (19/8), a 9ª edição do Festival Mês da Fotografia 2021 preparou algumas ações para marcar a data. O festival está acontecendo em formato híbrido, com eventos presenciais e virtuais e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.

Durante a noite, haverá uma projeção na cúpula do Museu Nacional com cerca de 150 fotos que fizeram parte das diferentes mostras ao longo do Festival. As fotos poderão ser vistas das 19h30 até as 21h de hoje.

Além disso, foi programado um grande ‘Fotografaço Virtual’, que será realizado durante todo o dia de hoje nas redes sociais do evento. O tema das fotos será livre e o evento, aberto à participação do público em geral, que poderá fazer seus registros e postar as fotos nas redes sociais com a hashtag #fotografaço2021. As fotos farão parte de uma grande galeria virtual no site do Festival Mês da Fotografia.

Para conferir a programação presencial e virtual do evento, basta acessar o site o site https://www.festivalmesdafotografia.com.br/, também acessível para plataforma mobile.