Aos 72 anos, cantor Flávio Venturini testa positivo para covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Flávio Venturini/Instagram/Reprodução)

O cantor e compositor Flávio Venturini, de 72 anos, testou positivo para a covid-19. Nesta quinta-feira (19/8), a assessoria do artista compartilhou nota nas redes sociais, informando sobre o resultado no teste e anunciando o adiamento do show que ele faria em Belo Horizonte.

Segundo a assessoria do Cine Theatro Brasil Vallourec, Flávio descobriu o resultado positivo durante ação preventiva e rotineira, mas está assintomático e passa bem. A produção informou, ainda, que o cantor já tomou as duas doses da vacina de proteção contra o coronavírus.







O evento foi adiado para 19 de setembro e o centro cultural anunciou que os ingressos que já haviam sido comprados para este fim de semana poderão ser validados para a nova data. Há ainda a opção de reembolso para os que tiverem feito a compra on-line, ou ainda na bilheteria do Cine Brasil, para quem comprou no teatro.