Ex-BBB Gil do Vigor aparece na web com suposto affair: "Com ele"

VO Victória Olímpio

(crédito: Plinio Vasconcellos/Instagram/Reprodução)

Plínio Vasconcellos, o suposto novo affair do ex-BBB Gil do Vigor está movimentando a web. No Instagram, o cirurgião dentista compartilhou uma foto em que os dois aparecem colados durante o jantar. "Com ele", escreveu na legenda, além de usar um emoji de coração.

A foto repercutiu entre os internautas após o economista comentar que estava se relacionando com uma pessoa que não é famosa cujo nome começava com a letra P.

Gil do Vigor aparece com suposto affair, Plínio Vasconcellos (foto: Instagram/Reprodução)

Nesta quinta-feira (19/8), dia de #TBT no Instagram, Plínio publicou uma nova foto com Gil, abraçadinhos, nos stories. Na legenda, "#TBT com ele" e um coraçãozinho azul. Gil repostou a foto no próprio perfil. Aos seguidores, ele afirmou que o rapaz "é maravilhoso" e que esperava continuar o relacionamento mesmo à distância.

Gil do Vigor aparece com suposto affair, Plínio Vasconcellos (foto: Instagram/Reprodução)