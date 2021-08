Iza, Ivete Sangalo e Iron Maiden estão confirmados no Rock in Rio

VO Victória Olímpio

(crédito: Rock in Rio/Instagram/Reprodução)

Preparem as malas: o Rock in Rio anunciou novos confirmados para o evento do ano que vem. As cantoras brasileiras Iza e Ivete Sangalo foram escaladas para o Palco Mundo em 4 e 11 de setembro, respectivamente.

Para comemorar o Dia do Metal, em 2 de setembro, a programação heavy metal vai dominar a cidade do rock com shows do Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura, além de uma orquestra sinfônica brasileira no Palco Mundo.

Na semana passada, o festival confirmou a presença de Justin Bieber e Demi Lovato. O anúncio foi feito pela produção do evento nas redes sociais e os dois também se apresentarão no Palco Mundo, em 4 de setembro.