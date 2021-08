Rapper Kendrick Lamar anuncia último álbum com a TDE

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

Em uma publicação no Oklama.com, o rapper Kendrick Lamar anunciou que está gravando o seu último álbum com sua gravadora de longa data, a TDE. “Enquanto eu produzo meu álbum final do TDE, sinto alegria por ter feito parte de tal marca cultural após 17 anos. As lutas. O sucesso. E o mais importante, a irmandade. Que o Altíssimo continue a usar Top Dawg como um recipiente para criadores sinceros. Enquanto continuo a perseguir o chamado da minha vida”, escreveu o cantor.

No post, Kendrick não deu mais detalhes do novo álbum, mas disse que o amor, a perda e a dor o fizeram sair da zona de conforto. “Enquanto o mundo ao meu redor evolui, reflito sobre o que mais importa. A vida em que minhas palavras vão pousar em seguida”, diz a publicação.

A nota, assinada por Lamar como Oklama, termina com uma foto dele no estúdio e a mensagem: “Há beleza na conclusão. E sempre fé no desconhecido. Obrigado por me manterem em seus pensamentos. Eu orei por todos vocês. Vejo vocês em breve ”.

O último álbum solo lançado pelo rapper foi Damn, em 2017. No ano seguinte, ele participou da trilha sonora do filme Pantera negra. De lá para cá, tem feito colaborações com artistas como 2 Chainz, Beyoncé, Raphael Saadiq e, mais recentemente, Busta Rhymes.

Top Dawg

A Top Dawg Entertainment (TDE) é uma gravadora norte-americana independente, fundada por Anthony "Top Dawg" Tiffith, em 2004. Um dos primeiros artistas contratados pela empresa foi justamente o jovem Kendrick Lamar, na época ainda menor de idade, mas que já vinha conquistando visibilidade com o seu trabalho como rapper.

Hoje, a gravadora tem entre os seus contratados artistas como Jay Rock , Ab-Soul, Schoolboy Q ,Isaiah Rashad e SZA, além do próprio Lamar.