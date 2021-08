Ana Maria Braga comete gafe com Simaria e pergunta sobre ex marido após separação

U Uai

(crédito: reprodução)

Ana Maria Braga, Simone e Simaria e gafe na mesma frase até parece coisa muito comum, já que toda aparição das irmãs no programa rende algum meme ou assunto que repercute por dias, e hoje não poderia ser diferente! Após o meme maravilhoso do "Simone e Maraíra" em uma edição de anos atrás, dessa vez a pauta foi o ex marido de Simaria, que colocou um ponto final no casamento essa semana.

Tudo aconteceu logo após uma colunista dizer que Simaria estaria aliviada com a separação, já que vinha há um ano tentando salvar seu matrimônio e chegou em um ponto que não dava mais. Pois bem, na edição do "Mais Você" desta sexta-feira (20), as irmãs foram tomar um café da manhã com Ana Maria Braga e a apresentadora acabou esquecendo do término do casamento.

Entre idas e vindas da ótima entrevista que durou o programa todo e contou com participação dos fãs, muita música e comida boa, a jornalista questionou Simone e Simaria sobre os seus casamentos e filhos nesse período de pandemia: "E os maridos de vocês? Vocês estão casadas há bastante tempo, não casaram ontem, têm filhos", disparou a apresentadora.

Sem graça, Simaria apenas concordou com a cabeça e Simone tomou o controle da situação e começou a falar sobre sua família, citando seus filhos e como será o retorno aos palcos: "Eu acho que vai ser difícil para eles desgrudarem agora nessa fase, porque foi o momento que a gente mais pode aproveitar os filhos () Os filhos aproveitaram muito isso e nós aproveitamos muito eles, então foi uma fase em que foi difícil nos afastar do que a gente amava, mas também", desabafou a sertaneja que logo foi interrompida por Ana Maria e questionada sobre seu canal de sucesso no YouTube.

Na internet, a maioria dos fãs levou o assunto na esportiva e inclusive fez meme com a situação de Ana Maria Braga, que possivelmente fez sem querer e ainda levou várias risadas para casa. O momento viralizou no Twitter e inclusive regataram bons momentos parecidos do programa "Mais Você".