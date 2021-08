Mourão sobre Bolsonaro: "Eu não calço os sapatos do presidente"

Ed Estados de Minas

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta sexta-feira (20/8) que não poderia opinar sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de pedir impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mourão disse que não está na pele de Bolsonaro e, portanto, ficaria difícil dar uma posição concreta.

“Eu não sou o presidente. Eu não calço os sapatos do presidente. Minha situação é bem mais confortável”, declarou Mourão, enquanto conversava com a imprensa em Brasília.

Apesar disso, ele afirmou que o presidente tem o direito de pedir a saída se sentir ameaçado, como determina a Constituição: “Começa pelo presidente do Senado analisar e ver se é o caso de colocar em andamento. Então, mais uma vez te digo, é uma luta política, dentro daquilo que prescreve a Constituição”.

Nos bastidores do Palácio do Planalto, já se comenta o distanciamento entre Bolsonaro e Mourão, que pode afetar a chapa para disputar a reeleição em 2022. O presidente já fez várias críticas ao seu vice, dizendo que “por várias vezes ele o atrapalha”.

Segundo apoiadores, Bolsonaro já teria imposto uma “lei do silêncio” a Mourão, proibindo-o de comentar assuntos que diz respeito ao governo federal. A intenção do Palácio do Planalto é que Bolsonaro concentre as ações na busca pela reeleição em 2022. Um dos homens de confiança do presidente é o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes, com quem o chefe do Executivo tem viajado constantemente ao Nordeste para inauguração de obras.