Wagner Santiago declara que faturamento dobrou após vídeo íntimo ter vazado

Na última semana, Wagner Santiago, famoso por ter participado do BBB18 e ter se relacionado com Gleice, teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais e acabou se revoltando. Em entrevista ao podcast 4talk, comandado por Victor Sarro e Cíntia Chagas, o ex-brother abriu o jogo sobre um vídeo íntimo no qual ele aparece recebendo beijo grego.

Wagner disse que a gravação foi feita durante uma live para comemorar seu primeiro mês na plataforma. Com o vídeo vazado na web, o número de assinantes aumentaram. "Quase dobrou de um dia para o outro. Eu fiz essa live há 20 dias em comemoração ao primeiro mês. Era para o pessoal renovar a assinatura. Normal. E durante a semana foi normal. Rolou, sem estresse nenhum. Mas quando eu acordo domingo de manhã, só se falava nisso. Eu fiquei um pouco put*, não entendi isso", disse.

Ele ainda revelou que iniciou na plataforma após receber pedidos para tirar fotos de seus pés. O OnlyFans permite que as pessoas possam pagar a mais por conteúdo particular, como uma espépice de pay-per-view individual.

"Eu comparo ao pay-per-view. Eu vou transar, vou tomar banho, vou varrer meu quintal de cueca, de qualquer jeito. Se alguém paga pra ver isso, eu vou monetizar."

Wagner Santiago

Wagner ainda pontuou que a maioria do seu público é composto por homens, com uma tendência de crescimento no número de mulheres. "A maioria [dos assinantes] são homens, mas depois vieram muitas mulheres e muitos casais que praticam, mas estão ali escondidos", explicou.